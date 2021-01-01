Деньги под залог ПТС в Екатеринбурге

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до 3 лет за 30 минут

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от 2% до 3,5% в месяц

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    Получите деньги под залог ПТС в Екатеринбурге

    Наши преимущества

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    Онлайн одобрение

    Получите одобрение по сумме и ставке через 5 минут после подачи заявки.

    Ставка от 2% в месяц

    Деньги под залог ПТС со ставкой от 24% до 42% годовых (от 2% до 3,5% в месяц).

    Всего по 3 документам

    Для получения денег вам понадобится только паспорт РФ, ПТС и СТС.

    Без переоформления ТС

    После получения займа, вы продолжаете пользоваться своим автомобилем.

    С любой кредитной историей

    Рассматриваем с плохой кредитной историей и просрочками, без поручителей и справок о доходах.

    Без штрафов и переплат

    Вы можете досрочно погасить займ в любой день, оплатив только проценты за время пользования деньгами.

    Хотите получить деньги под залог авто в кротчайшие сроки? Автоломбард «ДЕНЬГИ ПОД ПТС» специализируется на выдаче денег населению, с обеспечением займа в виде залога транспорта . Мы предлагаем выгодные условия получения займа. Автоломбард выдает деньги в долг под залог авто, но при этом владелец машины не сдает ее на хранение, а продолжает пользоваться ей по своему усмотрению. 

    Преимущества получения денег под залог ПТС в Екатеринбурге:

    • Мы выдаем деньги под низкий процент. За каждый месяц пользования кредитными средствами нужно платить от 2% от суммы долга. Проценты взимаются только за месяцы фактического пользования деньгами.
    • У нас взять займ может заемщик даже с плохой кредитной историей. Сотрудники ломбарда не проверяют наличие просрочек и невозвратов по другим кредитным договорам.
    • Деньги под ПТС выдаются без предоставления дополнительных документов и справок с работы и об уровне ежемесячного дохода. Оформление договора требует всего 3 документа: паспорт РФ, ПТС и СТС автовладельца.
    • Автозалог не мешает пользоваться машиной самому, сдавать ее в аренду или использовать ее для бизнес-целей. Кредитная компания не ограничивает территорию, на которой можно эксплуатировать автомобиль.

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    1 месяц 18 месяцев 36 месяцев

    Ставка в месяц
    2 %
    Платеж в месяц
    97 487 ₽
    Сумма к выплате: 1 169 846 ₽

      Нажимая на кнопку «Получить одобрение», я даю согласие на обработку персональных данных

      Деньги под залог любого транспорта в Екатеринбурге

      Получите деньги под залог следующих транспортных средств

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      Легковые автомобили

      Отечественные авто и иномарки не старше 15 лет

      Спецтехника

      Трактора, бульдозеры, погрузчики, краны

      Грузовые автомобили

      Газели, тягачи и фуры

      Мототехника

      Мотоциклы, квадроциклы и мопеды

      Автоломбард в Екатеринбурге выдает деньги под залог таких транспортных средств:

      • Зарубежных и отечественного автомобилей
      • Грузовых транспортных средств и тягачей с прицепами;
      • Автобусов и другой коммерческой техники;
      • Строительной, сельскохозяйственной, погрузочно-разгрузочной техники. 

      Деньги под залог ПТС автотранспорта выдаются в сумме до 5 млн рублей. :

      • Марка и модель;
      • Техническое состояние;
      • Год выпуска
      • Ликвидность транспортного средства.
      Автоломбард выдает деньги под ПТС авто, иностранного и отечественного производства, которые на момент заключения договора эксплуатируются меньше, чем 15 лет.

      Автоломбард без сдачи машины предоставляет возможность пользоваться автомобилем. Но совершать сделки с передачей права собственности (купля-продажа, дарение) невозможно до полного погашения обязательств по займу. 

      Примеры выданных займов под залог ПТС

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      Hyndai Solaris

      2017 года выпуска. Пробег 49 053 км.

      • Рыночная цена:680 000 ₽
      • Срок займа:24 месяцев
      • Ставка:2% в месяц
      • Выданная сумма:570 000 ₽

      Kia Rio

      2018 года выпуска. Пробег 5 323 км.

      • Рыночная цена:735 000 ₽
      • Срок займа:12 месяцев
      • Ставка:2,5% в месяц
      • Выданная сумма:648 000 ₽

      Skoda Octavia

      2016 года выпуска. Пробег 92 320 км.

      • Рыночная цена:620 000 ₽
      • Срок займа:12 месяцев
      • Ставка:2,5% в месяц
      • Выданная сумма:512 500 ₽

      BMW X5

      2017 года выпуска. Пробег 85 364 км.

      • Рыночная цена:3 700 000 ₽
      • Срок займа:6 месяцев
      • Ставка:2,5% в месяц
      • Выданная сумма:2 830 000 ₽

      Toyota Camry

      2013 года выпуска. Пробег 143 763 км.

      • Рыночная цена:830 000 ₽
      • Срок займа:6 месяцев
      • Ставка:3% в месяц
      • Выданная сумма:693 000 ₽

      Mercedes-Benz C-Class

      2018 года выпуска. Пробег 101 430 км.

      • Рыночная цена:2 400 000₽
      • Срок займа:6 месяцев
      • Ставка:3% в месяц
      • Выданная сумма:1 862 000 ₽

      Как получить деньги под залог авто в Екатеринбурге

      4 шага для получения денег под залог авто или ПТС

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      Отправить заявку

      Позвоните нам или отправьте заявку и менеджеры с вами свяжутся

      5 минут
      2

      Приехать в офис

      Приезжаете в офис автоломбарда для оценки и проверки автомобиля

      20 минут
      3

      Оформить договор

      Ознакомится и подписать договор займа и залога

      10 минут
      4

      Получить деньги

      Наличными или на карту и продолжить пользоватся автомобилем

      Моментально

      Заявка на займ под залог ПТС в Екатеринбурге

      Одобрение займа в течении 5 минут

        Нажимая на кнопку «Получить одобрение», я даю согласие на обработку персональных данных

        Условия автоломбарда

        Подробные условия получения денег под залог ПТС

        Сумма займа

        от 25 000
        до 10 000 000 ₽

        Срок займа

        от 50 000
        до 5 000 000 ₽

        Ставка

        от 24% годовых
        до 42% годовых

        Макс. сумма

        до 90% рыночной
        стоимости ТС

        Сроки выдачи

        одобрение за 5 минут,
        деньги в течение часа

        Требования для получения займа

        Наши требования к клиентам автоломбарда, их транспортным средстам и документам

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        К клиенту
        • Гражданство РФ
        • Возраст от 18 лет до 80 лет
        • Трудоустройство не требуется
        • Справка о подтверждении доходов (2-НДФЛ) не требуется
        К автомобилю
        • Исправное техническое состояние ТС
        • С состоит на учете в ГИБДД
        • ТС не находится в залоге
        • ТС не находится в аресте
        • ТС не старше 20 лет
        К документам
        • Паспорт гражданина РФ
        • Паспорт технического средства (ПТС)
        • Свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС)
        Взять деньги под залог ПТС автомобиля может клиент, который соответствует требованиям:
        • Возраст более 18 лет и полная правоспособность. Гражданство РФ должно быть подтверждено паспортом. Но место официальной регистрации заемщика не влияет на возможность получения денег. .
        • Оформить займ под залог машины могут студенты, пенсионеры и граждане без официального трудоустройства.
        • Автоломбард не требует справку 2-НДФЛ при оформлении займа под залог машины. На одобрения кредита также не влияет уровень кредитной нагрузки заемщика.
        • Оформление заявки на получение денег под залог ПТС в Екатеринбурге происходит в онлайн-режиме.  Компания мгновенно принимает решение по каждому заемщику.
        • В зависимости от пожеланий клиента средства выдаются наличными или перечисляются на карту. Автоломбард соблюдает конфиденциальность и не разглашает данные своих заемщиков третьим лицам. .

        Ответы на вопросы по получению денег под залог ПТС

        Ответы на популярные вопросы

        1 answers
        На сайте компании можно в онлайн-формате оформить заявку на получение выгодного кредита под залог авто. После заполнения обязательных полей в заявке с клиентом свяжется представитель компании, который договориться об удобном месте и времени встречи. Вы получите деньги под залог ПТС сразу после подписания договора кредитования в соответствии с законом 196-ФЗ. Кредит выдается наличными или перечисляется на пластиковую карту по указанным реквизитам. Вся процедура с момента обращения до момента получения средств занимает до 2 часов. .
        1 answers
        Кредитная история заемщика не имеет значения при одобрении заявки в автоломбарде «Деньги под ПТС». Наша организация не требует от клиента справки об отсутствии задолженностей в других кредитных организациях.
        1 answers
        Автоломбард без сдачи машины выдает кредит под залог транспорта любой модели и марки. Единственное требование, предъявляемое к автомобилю – его техническая исправность и обязательная регистрация в ГИБДД на имя заемщика. Автомобиль не изымается при получении денег под залог ПТС. .
        1 answers
        Любой гражданин старше 18 лет и владеющий транспортным средством может получить займ под залог машины в автоломбарде в Екатеринбурге. Предоставлять справки о трудоустройстве и уровне дохода не нужно.
        1 answers
        Наша компания выдает деньги под залог ПТС машины, которая была произведена в России или других странах мира. Кроме легковых автомобилей, можно использовать в качестве предмета залога специальные, грузовые и коммерческие транспортные средства. .
        1 answers
        Наша компания не требует указания цели займа для получения денег под ПТС. У нас деньги можно получить по паспорту и документам, подтверждающих право владения автомобилем. .
        1 answers
        Получая деньги под залог ПТС автовладельцы не ограничиваются в пользовании транспортом. Полностью распоряжаться своим имуществом, то есть дарить, менять и продавать, клиенты автоломбарда смогут после погашения долга. 

        Займ под залог ПТС в Екатеринбурге

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