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Деньги под залог ПТС со ставкой от 24% до 42% годовых (от 2% до 3,5% в месяц).
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Для получения денег вам понадобится только паспорт РФ, ПТС и СТС.
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После получения займа, вы продолжаете пользоваться своим автомобилем.
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Рассматриваем с плохой кредитной историей и просрочками, без поручителей и справок о доходах.
Без штрафов и переплат
Вы можете досрочно погасить займ в любой день, оплатив только проценты за время пользования деньгами.
Хотите получить деньги под залог авто в кротчайшие сроки? Автоломбард «ДЕНЬГИ ПОД ПТС» специализируется на выдаче денег населению, с обеспечением займа в виде залога транспорта . Мы предлагаем выгодные условия получения займа. Автоломбард выдает деньги в долг под залог авто, но при этом владелец машины не сдает ее на хранение, а продолжает пользоваться ей по своему усмотрению.
Преимущества получения денег под залог ПТС в Екатеринбурге:
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Получите деньги под залог следующих транспортных средств
Автоломбард в Екатеринбурге выдает деньги под залог таких транспортных средств:
Деньги под залог ПТС автотранспорта выдаются в сумме до 5 млн рублей. :
Автоломбард без сдачи машины предоставляет возможность пользоваться автомобилем. Но совершать сделки с передачей права собственности (купля-продажа, дарение) невозможно до полного погашения обязательств по займу.
Hyndai Solaris
2017 года выпуска. Пробег 49 053 км.
Kia Rio
2018 года выпуска. Пробег 5 323 км.
Skoda Octavia
2016 года выпуска. Пробег 92 320 км.
BMW X5
2017 года выпуска. Пробег 85 364 км.
Toyota Camry
2013 года выпуска. Пробег 143 763 км.
Mercedes-Benz C-Class
2018 года выпуска. Пробег 101 430 км.
4 шага для получения денег под залог авто или ПТС
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Подробные условия получения денег под залог ПТС
Сумма займа
от 25 000
до 10 000 000 ₽
Срок займа
от 50 000
до 5 000 000 ₽
Ставка
от 24% годовых
до 42% годовых
Макс. сумма
до 90% рыночной
стоимости ТС
Сроки выдачи
одобрение за 5 минут,
деньги в течение часа
Наши требования к клиентам автоломбарда, их транспортным средстам и документам
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