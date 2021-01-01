Автоломбард в Екатеринбурге выдает деньги под залог таких транспортных средств:

Зарубежных и отечественного автомобилей

Грузовых транспортных средств и тягачей с прицепами;

Автобусов и другой коммерческой техники;

Строительной, сельскохозяйственной, погрузочно-разгрузочной техники.

Деньги под залог ПТС автотранспорта выдаются в сумме до 5 млн рублей. :

Марка и модель;

Техническое состояние;

Год выпуска

Ликвидность транспортного средства.

Автоломбард выдает деньги под ПТС авто, иностранного и отечественного производства, которые на момент заключения договора эксплуатируются меньше, чем 15 лет.

Автоломбард без сдачи машины предоставляет возможность пользоваться автомобилем. Но совершать сделки с передачей права собственности (купля-продажа, дарение) невозможно до полного погашения обязательств по займу.