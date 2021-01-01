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Автоломбард выдает деньги под залог ПТС машины не старше 15 лет, транспортное средство должно быть на ходу и не находится в залоге или аресте. Кроме легковых автомобилей, можно использовать в качестве предмета залога специальные, грузовые и коммерческие транспортные средства. Нужно ли указывать цель использования денежных средств при оформлении займа? Наша компания выдает кредиты населению без указания целевого использования займа. Это означает, что можно пользоваться деньгами для покупки товаров народного потребления, бытовой техники, других машин и недвижимости. В ломбард не нужно предоставлять справки и договора, которые подтверждают целевое использование средств. Получить деньги под ПТС можно на основании паспорта и документов, подтверждающих право собственности на машину.