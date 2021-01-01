Деньги под залог ПТС онлайн

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До 5 000 000 ₽ на срок
до 3 лет за 30 минут

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Процентная ставка
от 2% до 3,5% в месяц

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Без справок, поручителей
и скрытых комиссий

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Авто остается у Вас

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    Преимущества автоломбарда под залог ПТС

    Наши преимущества

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    Онлайн одобрение займа

    Получите одобрение по сумме и ставке займа через 5 минут после подачи заявки.

    Ставка от 2% в месяц

    Мы выдаем займы под залог ПТС с низкой ставкой от 2% до 3,5% в месяц, без скрытых комиссий.

    Выдаем по 3 документам

    Для получения займа потребуется только паспорт РФ, ПТС и СТС.

    Автомобиль остается у Вас

    После подписания договора и получения денег, вы продолжаете пользоваться своим автомобилем.

    С любой кредитной историей

    Выдадим деньги заемщику с плохой кредитной историей и просрочками, без поручителей и справок о доходах.

    Без штрафов и переплат

    Вы можете досрочно погасить займ в любой день, оплатив только проценты за время пользования деньгами.

    Хотите получить займ под залог ПТС? Наш автоломбард специализируется на выдаче денег под залог ПТС любых транспортных средство. В отличии от банков, мы предлагаем не только выгодные условия кредитования но и выдаем деньги в долг под залог ПТС,  при этом владелец машины не сдает ее на хранение, а продолжает пользоваться по своему усмотрению.

    Преимущества автоломбарда:

    • Мы выдаем деньги под низкий процент от 24% годовых. При этом проценты взимаются только за время фактического пользования деньгами.
    • Мы выдаем деньги заемщикам даже с плохой кредитной историей. Сотрудники ломбарда не проверяют наличие просрочек и невозвратов по другим кредитным договорам.
    • Деньги под ПТС выдаются без предоставления дополнительных документов и справок с работ. Оформить договор займа можно по паспорту владельца и ПТС транспортного средства.

    Автоломбард под залог ПТС любых транспортных средств

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    Hyndai Solaris

    2017 года выпуска. Пробег 49 053 км.

    • Рыночная цена:680 000 ₽
    • Срок займа:24 месяцев
    • Ставка:2% в месяц
    • Выданная сумма:570 000 ₽

    Kia Rio

    2018 года выпуска. Пробег 5 323 км.

    • Рыночная цена:735 000 ₽
    • Срок займа:12 месяцев
    • Ставка:2,5% в месяц
    • Выданная сумма:648 000 ₽

    Skoda Octavia

    2016 года выпуска. Пробег 92 320 км.

    • Рыночная цена:620 000 ₽
    • Срок займа:12 месяцев
    • Ставка:2,5% в месяц
    • Выданная сумма:512 500 ₽

    BMW X5

    2017 года выпуска. Пробег 85 364 км.

    • Рыночная цена:3 700 000 ₽
    • Срок займа:6 месяцев
    • Ставка:2,5% в месяц
    • Выданная сумма:2 830 000 ₽

    Toyota Camry

    2013 года выпуска. Пробег 143 763 км.

    • Рыночная цена:830 000 ₽
    • Срок займа:6 месяцев
    • Ставка:3% в месяц
    • Выданная сумма:693 000 ₽

    Mercedes-Benz C-Class

    2018 года выпуска. Пробег 101 430 км.

    • Рыночная цена:2 400 000₽
    • Срок займа:6 месяцев
    • Ставка:3% в месяц
    • Выданная сумма:1 862 000 ₽

    Калькулятор автоломбарда

    Рассчитайте ставку, сумму к выплате и ежемесячный платеж

    50 000 ₽ 1 000 000 ₽ 5 000 000 ₽

    1 месяц 18 месяцев 36 месяцев

    Ставка в месяц
    2 %
    Платеж в месяц
    97 487 ₽
    Сумма к выплате: 1 169 846 ₽


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      Условия автоломбарда

      Подробные условия получения денег под залог ПТС

      Сумма займа

      от 25 000
      до 10 000 000 ₽

      Срок займа

      от 50 000
      до 5 000 000 ₽

      Ставка

      от 24% годовых
      до 42% годовых

      Макс. сумма

      до 90% рыночной
      стоимости ТС

      Сроки выдачи

      одобрение за 5 минут,
      деньги в течение часа

      Требования автоломбарда

      Наши требования к клиентам автоломбарда, их транспортным средстам и документам

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      К клиенту
      • Гражданство РФ
      • Возраст от 18 лет до 80 лет
      • Трудоустройство не требуется
      • Справка о подтверждении доходов (2-НДФЛ) не требуется
      К автомобилю
      • Исправное техническое состояние ТС
      • С состоит на учете в ГИБДД
      • ТС не находится в залоге
      • ТС не находится в аресте
      • ТС не старше 20 лет
      К документам
      • Паспорт гражданина РФ
      • Паспорт технического средства (ПТС)
      • Свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС)

      Получить деньги под залог ПТС автомобиля может любой клиент, соответствующий требованиям:

      • Возраст от 18 лет и гражданство РФ, которое должно быть подтверждено паспортом. Место официальной регистрации не имеет значения
      • Займ под залог машины выдается даже людям без официального трудоустройства. Получить деньги может даже пенсионер, студент или безработный.
      • Автоломбард не проверяет уровень дохода клиента. Для получения займа не обязательно предоставлять справку по форме 2-НДФЛ. Уровень текущей кредитной нагрузки также не имеет значения. 

      Для оформления заявки нужно зайти на сайт автоломбарда и подать заявку в онлайн-режиме. Решение по каждому заемщику принимается онлайн в течение пары минут. Деньги под залог ПТС заемщик получает в день обращения. 

      Онлайн заявка на займ под залог ПТС

      Одобрение займа в течении 5 минут

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        Как получить деньги под залог ПТС авто

        4 шага для получения денег под залог авто или ПТС

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        Отправить заявку

        Позвоните нам или отправьте заявку и менеджеры с вами свяжутся

        5 минут
        2

        Приехать в офис

        Приезжаете в офис автоломбарда для оценки и проверки автомобиля

        20 минут
        3

        Оформить договор

        Ознакомится и подписать договор займа и залога

        10 минут
        4

        Получить деньги

        Наличными или на карту и продолжить пользоватся автомобилем

        Моментально

        Ответы на вопросы про работу автоломбарда

        Ответы на популярные вопросы

        1 answers
        Выгодно получить деньги под залог авто можно оформить без визита в офис кредитной компании. Для этого необходимо внести данные в форму на сайте, заполнив все обязательные поля. После этого с клиентом связывается представитель компании по телефону и обсуждает все нюансы. Вы получите деньги под залог ПТС сразу после подписания договора кредитования в соответствии с законом 196-ФЗ. Кредит выдается наличными или перечисляется на пластиковую карту по указанным реквизитам. Вся процедура с момента обращения до момента получения денег, обычно занимает не больше 2 часов.  
        1 answers
        Наш автоломбард подходит для заемщиков, у которых ранее были просрочки по договорам кредитования с банковскими учреждениями или МФО. Кредитная история не влияет на принятие положительного решения о выдаче займа. Предоставлять справки об отсутствии задолженностей не нужно.
        1 answers

        Мы выдаем деньги под залог автомобиля любой марки и модели. Обязательным требованием является его техническая исправность и официальная регистрация в ГИБДД на имя заемщика. Обратите внимание, что деньги под ПТС выдаются без изъятия машины. Поэтому вы можете пользоваться транспортным средством и кредитом одновременно.

        1 answers
        Деньги под залог ПТС выдаются любому гражданину РФ, который достиг возраста 18 лет и владеет машиной на праве частной собственности. Требований к официальному трудоустройству и уровню заработной платы, автоломбард не имеет
        1 answers
        Автоломбард выдает деньги под залог ПТС машины не старше 15 лет, транспортное средство должно быть на ходу и не находится в залоге или аресте. Кроме легковых автомобилей, можно использовать в качестве предмета залога специальные, грузовые и коммерческие транспортные средства. Нужно ли указывать цель использования денежных средств при оформлении займа? Наша компания выдает кредиты населению без указания целевого использования займа. Это означает, что можно пользоваться деньгами для покупки товаров народного потребления, бытовой техники, других машин и недвижимости. В ломбард не нужно предоставлять справки и договора, которые подтверждают целевое использование средств. Получить деньги под ПТС можно на основании паспорта и документов, подтверждающих право собственности на машину.
        1 answers
        Разница состоит в том, что в случае выдачи займа без залога автомобиля, имущество остается в пользовании заемщика. Как только деньги будут возвращены кредитору, владелец авто получает возможность распоряжаться ТС. То есть продавать его, дарить, менять, оставлять в наследство

        Заявка на займ под залог ПТС

        Отправьте заявку и получите решение по сумме займа и процентной
        ставке в течение пары минут

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